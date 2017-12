Da Istanbul a Catania, arrestato iraniano con documento falso

CATANIA. Un iraniano di 27 anni, Arefan Samiengeaf, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell'aeroporto di Catania perché ha tentato l'ingresso in Italia esibendo un passaporto falso. Il giovane, sbarcato da un volo proveniente da Istanbul, agli agenti della Polizia di Frontiera ha mostrato un passaporto danese in corso di validità che è risultato rubato.

Gli agenti hanno infatti accertato alcune anomalie sulla pagina dati, in particolar modo alterazioni nella fotografia dell'intestatario. L'arrestato è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.

