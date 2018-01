Catania, battuto il Francavilla: il distacco dal Lecce resta di 4 punti

CATANIA. Sofferta vittoria degli etnei che riescono a mantenere il passo del Lecce e restano a quattro lunghezze di distacco dalla capolista.

Prestazione complessivamente deludente del Catania, che ha quasi costantemente subito la maggiore concretezza degli ospiti. Un minuto di silenzio per ricordare il piccolo Giuseppe, delle giovanili rossazzurre, scomparso nei giorni scorsi.

Lucarelli decide di schierare una formazione a specchio e torna al 3-5-2, così trova spazio per Mazzarani, interno di centrocampo, con Caccavallo dalla parte opposta sulla corsia esterna, Biagianti in fase di interdizione, Lodi – impeccabile – in cabina di regia; Di Grazia e Ripa, che sostituisce lo squalificato Curiale, in avanti.

