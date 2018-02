Catania, studenti universitari occupano l'ex Hotel Costa

CATANIA. Studenti universitari hanno occupato a Catania l’ex Hotel Costa, che dal 1976 al 2009 è stata residenza dell’ateneo, affidata all’Ersu, con circa 300 alloggi. Infruttuosa è stato negli anni il tentativo dell’Ersu di acquistare e pacificare il contenzioso in corso con la proprietà. In uno striscione esposto all’esterno c'è la scritta "Studentato Occupato 95 100».

«Abbiamo scelto di occupare l’Hotel Costa perché è un simbolo di come l’indisponibilità e la mancata volontà di grandi proprietari e di grandi enti possa incidere sulle vite di chi tutti i giorni deve affrontare la precarietà e il sacrificio», dichiara Giulia, una delle occupanti.

«La riappropriazione di questo spazio - affermano in una nota i promotori dell’occupazione - è un esempio di come l’abbandono di posti che potrebbero essere messi al servizio della comunità si possa sovvertire e impedire: noi non ce ne andremo fino a quando l’ex Hotel Costa non tornerà ad essere di tutti i giovani studenti e studentesse che ne hanno bisogno».

