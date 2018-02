Catania, il deputato Berretta: "Io candidato sindaco? Illazioni"

CATANIA. «Vorrei proseguire da deputato nell’impegno per Catania, impegno che si è tradotto, tra l'altro, in concreti progetti per la nostra città, dalla ristrutturazione dell’ex Palazzo delle Poste per realizzare finalmente la Cittadella della Giustizia, all’approvazione dei Patti per il Sud che porteranno finanziamenti per i quartieri, ai fondi nazionali stanziati per la Metropolitana. Tutto il resto sono solo illazioni e ipotesi prive di qualunque fondamento».

Lo afferma Giuseppe Berretta, deputato nazionale del Partito Democratico, commentando indiscrezioni di stampa che indicano come possibile candidato sindaco del centrosinistra al Comune di Catania.

«Da sempre - aggiunge il parlamentare del Pd - Catania è stata al centro del mio impegno politico. Alle elezioni politiche del 4 marzo sono il candidato del centro-sinistra nel collegio uninominale di Catania, candidatura a cui sto dedicando tutte le mie energie ed invito chi mi stima e chi ha apprezzato il mio lavoro a sostenermi in questa importantissima sfida elettorale. Il nuovo sistema elettorale - osserva Berretta - peraltro consente ai catanesi di scegliere da chi farsi rappresentare a Roma e questo è il mio obiettivo».

