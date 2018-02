Numeri da record per la festa di Sant'Agata, azzerati infortuni e incidenti

CATANIA. La Festa di Sant’Agata «cammina» su molte gambe. Quelle dei componenti del Comitato organizzatore, tra gli altri. A loro, come a volontari e dipendenti comunali, personale delle aziende partecipate e clero, ieri il sindaco Enzo Bianco ha voluto dire «grazie» a Palazzo degli Elefanti dopo avere concluso una riunione di giunta.

Il primo cittadino, peraltro, ha sottolineato il lavoro di Tgs-Rtp e delle altre emittenti televisive che per giorni hanno trasmesso la diretta dalla Cattedrale e da piazza Duomo, come dalle strade e dalle piazze trasformate in tappeti di folla durante il passaggio della «vara».

