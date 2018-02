Sequestrati 1200 prodotti contraffatti a Catania, denunciati 4 senegalesi

CATANIA. Oltre 1.200 articoli tra capi di abbigliamento contraffatti e supporti digitali di film e musica taroccati sono stati sequestrati da militari della Guardia di finanza di Catania a quattro senegalesi, che sono stati denunciati.

Sono accusati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per la detenzione di CD e DVD illegali. L’operazione è scaturita dal monitoraggio di alcune persone che gravitano nel mercato rionale di Piazza Carlo Alberto e nelle zone limitrofe.

Il materiale era in un’abitazione del quartiere San Cristoforo da dove i militari hanno notato uscire un senegalese che si apprestava ad andare in piazza Carlo Alberto. Nell’appartamento le Fiamme Gialle hanno trovato altri tre suoi connazionali. Due senegalesi erano irregolari, motivo per cui è stato disposto dall’autorità di Pubblica Sicurezza l’allontanamento dallo Stato.

