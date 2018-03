CATANIA. Tenta un furto in un appartamento ma viene sorpreso e arrestato dalla polizia. E’ accaduto in via Riccardo Casalina, a Catania. In manette è finito Salvatore Scordo, di 40 anni. A lanciare l’allarme è stato il proprietario che, mentre stava rientrando a casa, ha udito dei rumori proveniente dall’abitazione.

