Il Catania si fa raggiungere dal Bisceglie nei minuti finali: finisce 1-1

CATANIA. Pareggio amaro per il Catania che si fa raggiungere nei minuti finali dal Bisceglie. Una gara combattuta quella tra i pugliesi e gli etnei che ha visto però il Catania in vantaggio al 56' con Barisic, bravo a toccare in porta da distanza ravvicinata un cross dalla sinistra di Porcino.

Nel primo tempo il Bisceglie ha avuto l'occasione di andare in vantaggio con D'Ursi che al 29' ha calciato sul palo un rigore contestatissimo dal Catania. Dieci minuti dopo è ancora il palo a fermare stavolta il Catania: Lodi tira una punizione a giro che si va a stampare sul legno. Nel secondo tempo il Catania va in vantaggio ma il Bisceglie non demorde e va più volte vicino al pareggio fino a quando, nel primo dei cinque minuti di recupero concessi va in gol di testa Delvino che da pochi passi ha messo il pallone alle spalle del portiere su assist di Montinaro.

Per il Catania si tratta di una brutta battuta di arresto nella rincorsa al primo posto: il Lecce, infatti, adesso ha l'occasione di allungare fino a +9. Catania, fra l'altro, raggiunto al secondo posto dal Trapani.

TUTTI I NUMERI DELLA SERIE C

© Riproduzione riservata