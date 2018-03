Accusati di concussione, assolti tre vigili urbani di Catania

CATANIA. La terza sezione penale del Tribunale di Catania ha assolto «perché il fatto non usssiste», tre vigili urbani accusati di concussione, falso in atto pubblico e abuso d’ufficio: Giovanni Gemellaro, Santo Calderone e Aldo Midolo. Disposto il non doversi procedere per un quarto imputato, Gaetano Villa, nel frattempo deceduto.

Secondo l'accusa avrebbe chiesto merce o denaro a venditori ambulanti per evitare loro verbali e sanzioni. Gli episodi sarebbero avvenuti nel mercato di piazza Carlo Alberto e tra le bancarelle delle vie limitrofe, in particolare in corso Sicilia.

Gemmellaro, difeso da Salvo Pace, Calderone, dall’avvocato Sergio Chiarenza, Midolo dall’avvocato Attilio Indelicato, si sono sempre proclamati innocenti. Stessa posizione tenuta anche da Villa, assistito dall’avvocato Enrico Trantino.

© Riproduzione riservata