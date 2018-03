CATANIA. Un uomo di 44 anni, Maurizio Valenti, è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché deve scontare una pena di 5 anni per una rapina aggravata commessa a Pescia, in provincia di Pistoia, il 12 maggio del 2003. I militari hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale della città toscana. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

