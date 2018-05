Incidente mentre fa motocross, ferito un 22enne a Misterbianco

Brutta avventura questo pomeriggio per tre ragazzi catanesi appassionati di motocross. Un giovane motociclista di 22 anni si stava divertendo in un terreno argilloso tra Misterbianco e Paternò con due amici in zona Sieli, quando è caduto con la moto.

L’incidente è avvenuto vicino alla strada provinciale 12/II che collega Misterbianco al territorio di Motta S. Anastasia per arrivare alla strada statale 192.

I ragazzi hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione la moto è caduta sulla gamba del ragazzo immobilizzandolo. Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno potuto constatare che il ragazzo si è fratturato la tibia.

Intanto alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Catania è arrivata alle 15 la segnalazione che il motociclista era caduto in un dirupo. Perciò è stato allertato il nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco, che arrivati sul posto hanno potuto constatare che i sanitari del 118 stavano già caricando il ragazzo in ambulanza per trasportarlo all’ospedale Vittorio Emanuele di Catania.

I ragazzi, che stavano facendo motocross nel terreno sterrato, si erano allontanati almeno cinquecento metri dalla strada principale, quando è accaduto l’incidente.

