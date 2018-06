Play off di Serie C, il Catania non sbaglia: 2-0 alla Feralpisalò, ora è in semifinale

Il Catania batte 2-0 la Feralpisalò e si qualifica per la semifinale dei play off di Serie C. Dopo l'1-1 in trasferta di mercoledì arriva il successo casalingo al "Massimino", una vittoria più sudata di quanto non dica il risultato: nel primo tempo infatti gli ospiti hanno messo in seria difficoltà gli etnei.

A sbloccare la partita e ad allontanare le paure ci ha pensato Maks Barisic al 14' della ripresa su assist di Lodi. Un gol che ha cambiato la partita, la Feralpisalò è stata costretta a sbilanciarsi e al 26' il Catania ha trovato il raddoppio: azione personale di Russotto e conclusione deviata in porta da Bagadur.

Per gli etnei arriva così la qualificazione alle semifinali, mercoledì affronterà il Siena in trasferta, nella gara di andata. I toscani erano chiamati a vincere dopo l’1-2 di Reggio Emilia. La rete di Cristiani prima dell’intervallo aveva messo la partita sui binari giusti per la squadra di Mignani, poi nel finale è successo di tutto: la Reggiana ha trovato al 93' con Altinier la rete che sarebbe valsa la qualificazione ma cinque minuti dopo l’arbitro ha assegnato un rigore ai toscani realizzato da Santini. Il 2-1 e la miglior classifica hanno premiato il Siena.

Nell'altra semifinale a sfidarsi saranno Cosenza e Sudtirol. I Lupi, dopo il successo ottenuto in casa, hanno concesso il bis anche sul campo della Sambenedettese: 2-0 con reti di Mungo e Baclet. A Bolzano, dopo il 2-2 dell'andata, i gol di Costantino e Candellone hanno permesso al Sudtirol di eliminare la Viterbese.

