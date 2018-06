Aggredisce e accoltella la moglie, 36enne arrestato ad Acireale

Gli agenti del commissariato di Acireale hanno arrestato il 36enne G.M.C., responsabile di aggressione nei confronti della moglie. La donna è giunta in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Acireale, con ferite da taglio a un braccio.

I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare all'interno dell’abitazione dove si era consumata l'aggressione, rinvenendo un coltello con la lama a punta, di circa 20 centimetri, sporco di sangue con il quale l’uomo aveva verosimilmente accoltellato la moglie.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del pm, l’arrestato affetto da disturbo schizoaffettivo, è stato sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in attesa di rito per direttissima, mentre la vittima è stata dimessa dal nosocomio e accompagnata in una struttura protetta.

© Riproduzione riservata