Scontro nella Lega a Catania, due sindaci chiedono un "cambio di rotta" ai vertici in Sicilia

Scontro nella Lega a Catania alla vigilia dell’ingresso di Fabio Cantarella in giunta con il neo sidaco Salvo Pogliese. Come riporta il Giornale di Sicilia, Filippo Drago e Anastasio Carrà, sindaci di Aci Castello e Motta, hanno scritto al commissario siciliano leghista Stefano Candiani per chiedere «un immediato cambio di rotta e un passo indietro degli attuali vertici catanesi dopo il disastroso risultato (1,86 per cento) alle recenti elezioni comunali».

Gli obiettivi di questa lettera sono, in particolare, Angelo Attaguile, leader «salviniano» in Sicilia orientale e lo stesso Cantarella.

