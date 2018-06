Colpi di pistola contro un autista di ambulanza a Misterbianco: ferito

Un uomo di 42 anni, impiegato come autista di ambulanza in una Onlus di Montepalma, quartiere periferico di Misterbianco, nel Catanese, è stato ferito ad una spalla con un colpo di pistola.

L’agguato è avvenuto nel pomeriggio, davanti la sede della Onlus, in via Brescia, al confine con Catania. Contro la vittima, secondo una prima ricostruzione, sono stati esplosi almeno tre colpi di pistola da un sicario che era in un’auto e che lo avrebbe chiamato per farlo uscire in strada.

La vittima è stata soccorsa e medicata al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele, dove è stato interrogato dai militari dell’Arma, che indagano per ricostruire l’accaduto. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. Sono in corso gli interrogatori di alcuni testimoni presenti sul posto al momento dell’agguato.

