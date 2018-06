Catania, Minincleri nuovo presidente stamperia regionale Braille

Gaetano Minincleri è il nuovo presidente della Stamperia regionale Braille, eletto nel corso di una riunione del consiglio d’amministrazione della onlus svoltasi nella sede di via Nicolodi a Catania. Vice presidente è Giulia Di Piazza.

Minincleri, che succede a Nino Novello, è presidente regionale dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici). «Voglio innanzitutto ringraziare - ha detto il neo presidente - i rappresentanti del cda che ci hanno preceduto e assicurare al personale che l’attività dell’Ente non solo continuerà ma cercherà in tutti i modi di svilupparsi, creando un grosso ente che possa essere un punto di riferimento non solo per tutto il Mediterraneo ma anche per il resto dell’Europa».

"Non dimentichiamo - ha aggiunto - che questa è una delle più grandi stamperie d’Europa e che a questo ruolo non possiamo rinunciare. Il nostro obiettivo rimane soprattutto quello di fornire i libri scolastici a non vedenti e ipovedenti e su questa strada, come cda e come presidenza, ci impegneremo fino in fondo. Dobbiamo essere in grado di fornire libri entro pochi mesi».

Gaetano Minincleri,70 anni, di Aidone, laureato in Lettere moderne, ha insegnato per 28 anni prima di andare in pensione. Ha svolto un’intensa attività politico-amministrativa ad Aidone, come assessore e vicesindaco. Entrato nell’Unione ciechi nel 1974 dopo aver perduto la vista quattro anni prima per una retinite pigmentosa, è stato prima presidente della sezione di Enna, poi consigliere nazionale e infine, dal maggio dello scorso anno, presidente regionale.

