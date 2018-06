Festa di San Giovanni Battista ad Aci Trezza con la pantomima "U pisci a mari"

Festa del santo patrono San Giovanni Battista oggi e domani ad Aci Trezza. Alle 10 di questa mattina verrà svelato il simulacro del santo e a seguire il vescovo di Acireale monsignor Antonino Raspanti presiederà il solenne pontificale, animato dal coro parrocchiale "Te Deum laudamus" diretto da Marisa Hili, con la partecipazione delle autorità civili e militari e della Commissione dei festeggiamenti.

Nel pomeriggio, alle 17 dal quartiere "Urnazza" partirà la pantomima "U pisci a mari" che verrà eseguita dai pescatori trezzoti nello specchio acqueo del porto nuovo.

Alle 19 la statua del Battista sarà portata in trionfo sul sagrato della chiesa, salutata dai fuochi pirotecnici della ditta "Alessandro Spina fireworks" da Pennisi (Acireale), per essere riposta nel fercolo che attraverserà poco dopo le vie a sud del paese. In tarda serata, poi, la "corsa" gioiosa del fercolo fino in piazza per il rientro in chiesa.

La festa proseguirà poi lunedì quando alle 11.30 il vicario generale della diocesi acese don Giovanni Mammino, già parroco di Aci Trezza, celebrerà la messa animata dalla Confraternita San Giovanni Battista. Al tramonto poi nuovo giro del fercolo per le vie a nord del paese (in via Provinciale ci sarà l'antica "Calata dell'angelo"), fino alla parrocchia Santa Maria La Nova. Nell'occasione ci sarà anche un gemellaggio con i fedeli di San Giovanni Galermo.

Alle 22.30, spettacolo pirotecnico finale curato dalla ditta "L'artificiosa" dei fratelli Di Candia da Sassano (Salerno) e la spettacolare corsa del fercolo in salita prima del rientro in chiesa del simulacro, dove verrà velato nella sua cappella tra gli evviva dei devoti.

Durante i festeggiamenti sarà allestito anche un maxischermo in piazza con i momenti salienti della festa, filmati antichi e altri contributi realizzati grazie alla collaborazione tra la Commissione festeggiamenti ed il Centro Studi Aci Trezza, che sta realizzando anche quest'anno la diretta web.

