Incidente alle porte di Catania, grave un bambino di 11 anni

Violento scontro frontale tra due auto in prossimità della rotonda del centro commerciale Porte di Catania. Il bilancio è di quattro feriti.

Il più grave è un bambino di undici anni che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione il bambino, originario di Augusta, stava viaggiando insieme al padre. La loro auto si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda. Sul posto hanno effettuato i rilievi gli uomini polizia municipale che stanno ancora cercando di accertare la dinamica dell’incidente.

Le altre persone che sono rimaste coinvolte nello scontro hanno riportato ferite meno serie e sono state trasportate con delle ambulanze del 118, tra gli ospedali Garibaldi e Vittorio Emanuele.

Sul posto oltre ai vigili urbani, anche una pattuglia della polizia stradale per coordinare le operazioni di soccorso e far defluire la auto il traffico in zona.

