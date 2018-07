Catania, attesa l'ufficializzazione del tecnico Andrea Sottil

Con la presentazione di tutta la documentazione in regola, prima del 30 giugno, il Catania ha formalizzato la propria presenza al prossimo campionato di Serie C. Come si legge nel Giornale di Sicilia di oggi in edicola, da ieri è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo, che si concluderà il giorno prima dell’inizio del campionato, il 25 agosto, alle ore 12.

In questo arco di tempo la società rossazzurra dovrà completare l’organico per ritentare, con maggiore forza, la promozione diretta in Serie B, dopo che nella stagione appena conclusa la corsa si è fermata sbattendo contro il muro del Siena nella semifinale. La prossima mossa, attesa in settimana, è l’ufficializzazione di Andrea Sottil sulla panchina rossazzurra.

