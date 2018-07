Il contadino cerca moglie, la catanese Diletta Leotta è la nuova conduttrice

E' Diletta Leotta la nuova conduttrice del Contadino cerca moglie, il dating show in onda in autunno su Foxlife (Sky, 114) con protagonisti 5 contadini che aprono le porte delle loro fattorie e del loro cuore a altrettanti single desiderosi di cambiare stile di vita e trovare l'amore.

Dopo l'esordio con Simona Ventura e il passaggio di testimone a Ilenia Lazzarin per le due successive edizioni, toccherà ora alla Leotta accompagnare il pubblico alla scoperta delle campagne italiane attraverso le vite e i sentimenti di 5 agricoltori alla ricerca dell'anima gemella in un viaggio da Nord a Sud.

Diletta sarà la confidente di ciascun contadino: con lei i protagonisti potranno raccontarsi, sfogare i loro dubbi e chiedere un consiglio spassionato fino alla puntata finale, dove si scoprirà se l'amore ha trionfato e si sono formate nuove coppie.

Nelle ultime edizioni il programma si è aperto anche alle contadine e anche quest'anno la produzione ha ricevuto moltissime richieste di donne in cerca di un compagno.

Adattamento del format internazionale Farmer Wants a Wife ed è prodotto da FremantleMedia Italia per Fox Networks Group Italy, Il contadino cerca moglie è nato in Inghilterra nel 2001 e da allora è andato in onda in circa 30 Paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti, riscuotendo ascolti positivi e facendo nascere tante storie d'amore: 72 i matrimoni celebrati e 136 i figli nati nel corso delle varie edizioni. Solo in Francia, dove il programma ha raggiunto le 10 edizioni, sono stati 15 i contadini convolati a nozze e 24 i bimbi nati. Fiocco rosa anche per l'edizione italiana con la nascita della figlia

di Manolo e Jennifer, una delle coppie protagoniste della prima stagione.

Nata a Catania il 16 agosto 1991, laureata in Giurisprudenza alla Luiss di Roma, Leotta ha iniziato la carriera in tv a 19 anni sulla rete locale Antenna Sicilia.

Nel 2012 è diventata una delle conduttrici di Sky Meteo 24. Nel 2014 ha condotto RDS Accademy, il primo talent show dedicato alle radio, in onda su Sky Uno. Dal 2015 è entrata a far parte dei volti di Sky Sport.

Nel 2017 è stata ospite del Festival di Sanremo.

