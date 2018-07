Distruggono il braccialetto elettronico ed evadono dai domiciliari, due arresti a Vizzini

I carabinieri di Vizzini hanno arrestato i fratelli gemelli Massimiliano e Gesualdo Lo Presti, 35 anni, per evasione. Ai domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, hanno avuto una furiosa lite con il padre nata per futili motivi.

Al termine del battibecco, allo scopo di poter uscire di casa, hanno distrutto il braccialetto elettronico indossato da uno dei due nonché il modem che ne gestiva il segnale.

Sono stati i militari, allarmati dal mancato funzionamento dell’apparecchio, a bloccarli ed ammanettarli fuori dalla propria abitazione. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati portati al carcere di Caltagirone.

