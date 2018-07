Effetto nostalgia per il Catania, l'argentino Llama pronto a tornare

Il suo nome era già stato fatto lo scorso anno, anche lui colpito dalla «sindrome rossazzurra» aveva chiesto di tornare per ritrovare vecchi amici e compagni di squadra e vivere la seconda giovinezza calcistica con la maglia del Catania, ma poi non se ne fece niente. Adesso, invece, manca ormai solo la firma che sarà posta sul contratto il giorno prima del raduno a Torre del grifo. Cristian Llama, dopo qualche stagione non fortunatissima in squadre sudamericane, torna a Catania, dove la sua carriera subì il salto di qualità, culminato con la cessione alla Fiorentina.

