Tragico incidente a Catania, moto si scontra con un camion: muore 40enne di Belpasso

Incidente mortale ieri pomeriggio vicino alla stazione Bicocca, alle spalle del centro commerciale Porte di Catania. La vittima Antonino Grimaldi, di 40 anni di Belpasso, era alla guida di una Vespa che si è scontrata con un camion.

L’impatto è avvenuto in un tratto di strada a doppio senso proprio sotto il cavalcavia. L’uomo purtroppo è morto dopo essere stato schiacciato dal camion.

Sul posto gli agenti dell’infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi. Molto complessa la dinamica del sinistro stradale. Da stabilire perché il mezzo pesante sia finito in quel punto esatto dove poi ha preso in pieno la Vespa.

Il cadavere dell’uomo è stato portato in serata all’obitorio del Vittorio Emanuele.

Lo scorso due luglio a Marsala era morto un altro centauro Calogero Bertoldo di 33 anni, padre di tre figli. La vittima era scontrato con un’auto in via Istria e sarebbe morto sul colpo.

Sul posto i soccorritori del 118 che avevano provato in vano a rianimarlo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Diversi residenti avevano percepito un forte rumore causato dall’impatto tra la moto e la vettura e sono scese in strada.

© Riproduzione riservata