Aeroporto di Catania, in funzione il nuovo Terminal C

Entra in funzione il Terminal C all'aeroporto di Catania. Il padiglione è stato appena ristrutturato e si aggiunge al principale il Terminal A. Il Terminal C è dedicato ai passeggeri in partenza con voli Easyjet diretti a Milano Malpensa, Venezia e Napoli (in Italia) e alle destinazioni UE in area Schengen di Amsterdam, Berlino, Bordeaux, Lione, Nizza e Parigi (CdG). Si trova al piano terra, dopo il Terminal bus (l’area con biglietterie e stalli per gli autobus interprovinciali).

Il Terminal C si estende su 3800 metri quadrati e offre i servizi di ristorazione (prima e dopo i varchi di sicurezza), 4 postazioni check-in (insieme al drop off per la consegna dei bagagli), 4 varchi, 4 gate, 2 stalli auto dinanzi al terminal per i PRM (Passeggeri a Ridotta Mobilità), 1 colonnina per la chiamata dell’assistenza ai Prm, i presidii degli enti aeronautici e delle Forze dell’Ordine. In fase di realizzazione un’area duty paid.

Continueranno a transitare dal Terminal A (TA) invece, i passeggeri dei voli Easyjet diretti in Svizzera e nel Regno Unito (ovvero aree non Schengen) nelle città di Basilea, Ginevra, Bristol, Londra (scali di Gatwick e Luton) e Manchester. Tutti i passeggeri Easyjet in arrivo a Catania, e provenienti da tutte le destinazioni citate (Schengen e non Schengen), continueranno a sbarcare nel Terminal A.

Le informazioni ai passeggeri sul terminal di partenza (TA oppure TC) dall’Aeroporto di Catania sono indicate nel biglietto emesso dalla compagnia aerea Easyjet e riportate sui monitor in aerostazione, sul sito e sulle app.

