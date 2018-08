Aggredisce a calci e pugni una guardia giurata, denunciato parcheggiatore abusivo a Catania

Una guardia giurata è stata aggredita a Catania da un parcheggiatore abusivo romeno che aveva cercato di allontanare dal parcheggio di un supermercato perché molestava i clienti chiedendo denaro con fare aggressivo.

Presa a calci e pugni, la vittima ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, dove è stata dichiarata guaribile in 11 giorni.

E’ accaduto in via Acicastello, nella zona della Scogliera. Il romeno, 23 anni, è stato bloccato dalla polizia di Stato intervenuta su segnalazione della guardia giurata e denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e lesioni personali.

