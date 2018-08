Misterbianco, sequestro di 5,8 mln di capi d'abbigliamento contraffatti

Maxi sequestro dei finanzieri di Catania di oltre 5,8 milioni di capi d'abbigliamento contraffatti. La scoperta in un esercizio commerciale all’ingrosso nella zona industriale di Misterbianco e gestito da una cittadina cinese.

Le fiamme gialle hanno individuato un commerciante all'ingrosso, dove si rifornivano numerosi operatori commerciali della provincia. All'interno del negozio sono stati trovati 830 accessori di abbigliamento come berretti, sciarpe e foulard connoti marchi contraffatti. I capi sono stati sequestrati.

Inoltre i finanzieri, analizzando attentamente gli altri prodotti pronti ad essere immessi sul mercato, hanno scoperto che oltre 5,8 milioni di articoli di bigiotteria presenti nell’esercizio commerciale non riportavano le indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti, sulla confezione non era specificata la composizione degli stessi, elemento fondamentale per evitare potenziali rischi sanitari sui consumatori.

La responsabile è stata denunciata alla autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. La donna è stata segnalata alla Camera di commercio per vendita di prodotti non in linea con le prescrizioni previste dalle norme relative alla sicurezza dei prodotti.

