Sul palco la musica di Gigi D’Alessio: il concerto a Zafferana Etnea

Gigi D'Alessio riporta la sua musica sul palco, con un concerto a Zafferana Etnea. L'appuntamento è per domani all’anfiteatro Falcone e Borsellino.

Insieme a lui la sua band formata da Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Insieme ai successi di 25 anni di carriera, i fan potranno cantare con Gigi i brani dell’ultimo album, “24.02.1967”, uscito in occasione del suo 50esimo compleanno e di recente ripubblicato in una edizione speciale impreziosita dal dvd “Il giro del mondo in 50 storie”.

Inoltre, Gigi D’Alessio ripercorrerà i suoi maggiori successi. Nella playlist non potranno mancare brani storici come “Non dirgli mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti amori”, “Non mollare mai”, “Un nuovo bacio”, “La prima stella”, “T’innamori e poi”, “Benvenuto amore”, “Emozioni senza fine”, “Ciao”, “L’estate con te”, “Mi chica bomba”, “Tu che ne sai”, “Como suena el corazon”, “L’amore che non c’è”.

