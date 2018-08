Incidente a Giarre, anziana travolta da una moto: è in gravi condizioni

Lotta contro la morte l'82enne giarrese M.M., ricoverata in Rianimazione, in prognosi riservata, con fratture costali e trauma vertebrale e con il dito di una mano amputato nello scontro frontale con a una Suzuki 650 che ieri mattina l'ha travolta mentre attraversava la strada statale 114 nel quartiere Fondaco Barone a Giarre.

Secondo la ricostruzione, ieri mattina, intorno alle 10.30 circa, a Giarre in via Finocchiaro Aprile, l'anziana donna, che abita nelle vicinanze, mentre attraversava la strada è stata centrata in pieno da un centauro residente a Calatabiano, alla guida di una Suzuki 650 che percorreva la strada da Mascali in direzione Giarre centro.

L’anziana donna è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che, viste le difficoltà respiratorie, le hanno praticato un massaggio cardiaco ed hanno allertato l’elisoccorso atterrato nell'elipista "Generale Fresta" del campo di atletica. La donna nel terribile scontro ha perso anche un dito di una mano.

I rilievi tecnici sono stati effettuati dagli agenti del comando di polizia locale, che dista poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per alcune ore. Nel quartiere tutti pregano affinché l'anziana signora possa vivere e tornare a casa.

