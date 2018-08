Nascondevano 5 chili di marijuana, due pusher arrestati a Catania

I carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato due persone responsabili del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti Antonino Aiello, 63 anni, e Angelo Ivan Lo Faro, 34 anni.

L'eccessivo movimento di personaggi legati al mondo della droga in quel palazzo di viale Moncada non è sfuggito ai militari dell’Arma, che venerdì sera hanno fatto irruzione nell’androne dell’edificio trovando i due pregiudicati con una busta di plastica in mano. Alla vista dei carabinieri hanno tentato di far sparire la busta gettandola nella parte retrostante l’androne, ma è stata recuperata.

I carabinieri, con l’aiuto di una squadra dei vigili del fuoco, sono riusciti ad aprire le serrature dei vari locali tecnici, posti sempre alle spalle dell’androne, rinvenendo in uno di questi altre buste colme di marijuana e una bilancia elettronica di precisione. La droga, del peso complessivo di circa 5 chili, è stata sequestrata mentre gli arrestati, sono stai nel carcere di Catania Piazza Lanza.

