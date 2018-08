Rainbow Catania Basket, Alfredo Greco è il nuovo assistant coach

Alfredo Greco sarà il nuovo assistant coach della Rainbow Catania Basket, impegnata nella prossima Serie B femmile. Un profilo d'esperienza e con profonda conoscenza del basket siciliano e nazionale, sia maschile che femminile, quello del neo vice allenatore Rainbow, che può fregiarsi del titolo di “allenatore benemerito”.

Sarà un ritorno per Greco che, oltre al ruolo di direttore generale, affiancherà coach Deborah Bruni durante una stagione che si preannuncia impegnativa. Il neo vice allenatore già in passato aveva ricoperto l'incarico nell'organigramma del club etneo: "Il ruolo da vice mi è stato proposto sia da Deborah Bruni che dalla società, visto che già lo scorso anno è accaduto di dover stare in panchina per dare una mano. È gratificante mettere a disposizione la mia esperienza come allenatore. Darò il mio apporto nel tentativo di poter sempre migliorare il rendimento di questa squadra".

"Deborah è stata una mia giocatrice quando facevamo la A2 - prosegue Greco - la conosco bene, e la stimo tanto, si è sempre impegnata al massimo in campo, come fa adesso nel ruolo del coach. Le starò a fianco e ci confronteremo, costruendo un affiatamento che crescerà gara dopo gara. In panchina spesso bisogna prendere delle decisioni immediate e quindi bisogna capirsi con lo sguardo, senza gesti eclatanti".

Coach Bruni spiega i motivi che l'hanno spinta a proporre a Greco il ruolo da vice: "Sono contenta che Alfredo mi affianchi, perché mi darà l'esperienza che a me, come allenatrice, manca. Lui è “allenatore benemerito” ed è un vanto per me che mi faccia da assistant coach. Spero di rubargli il più possibile il mestiere. Inoltre è una persona meravigliosa, sempre positiva e paziente, caratteristiche che mi piace avere nel gruppo di lavoro".

