Nascondeva 330 grammi di marijuana in casa, un arresto a Grammichele

I carabinieri di Grammichele hanno arrestato Francesco Marino, 21 anni, per spaccio di droga. Già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, lo scorso 15 agosto ne aveva violato le prescrizioni non facendosi trovare in casa negli orari stabiliti dalla misura.

A causa di ciò i giudici hanno deciso di inasprire la pena ordinandone l'arresto. Giunti nella sua abitazione i carabinieri, mentre gli notificavano il provvedimento cautelare, hanno trovato 330 grammi di marijuana nascosti dentro alcuni mobili.

Una parte della droga era già suddivisa in dosi pronte allo smercio, inoltre è stato trovato diverso materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti. La marijuana è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato rinchiuso in un istituto penale minorile.

