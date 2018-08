Rubano un motorino ma vengono bloccati, due arresti a Catania

Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno arrestato due pregiudicati Yuri Scordino di 21 anni e Sebastiano Graziano Canuto di 27 anni con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I due, infatti, sono stati fermati dopo una segnalazione al 112 in via Musumeci. Si trovavano a bordo di un moticiclo rubato da poco. Alla vista della Polizia i due giovani, abbandonato il veicolo, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. I due malfattori venivano trovati in possesso di oggetti atti alla scasso e alcune chiavi di scooter, mentre alcune parti del motociclo appena asportato risultavano danneggiate.

Alla luce di quanto sopra i due arrestati, su disposizione del P.M. di turno, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

