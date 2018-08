Curiale rinnova col Catania: in rossoazzurro fino al 2021

Il Catania comunica di aver definito il prolungamento fino al 30 giugno 2021 del rapporto contrattuale con il calciatore Davis Curiale.

L’attaccante rossazzurro, capocannoniere della scorsa edizione del girone C del campionato di Serie C e già a segno nella prima gara stagionale in Coppa Italia, affida un commento al sito ufficiale: "Ringrazio la società per l’attestato di fiducia, sono felice ed onorato di poter continuare a vestire questa prestigiosa maglia: è un’ulteriore tappa saliente del mio percorso professionale, un nuovo punto di partenza".

"Spero, nei tre anni che vivremo insieme, - continua - di poter contribuire a riportare il Catania dove merita, cioè in A, e cullo il sogno di poter concludere la mia carriera con questi colori nella massima serie: per centrare un obiettivo così importante so bene di dover fare ancora meglio della scorsa stagione, che pure è stata fondamentale perchè mi sono legato profondamente alla piazza. Ho scelto nuovamente e ancora il Catania, a prescindere dall’interessamento di altri club, proprio per il progetto, la passione, l’effetto famiglia che avvolge Torre del Grifo e l’ambizione che spinge tutto e tutti".

© Riproduzione riservata