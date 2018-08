Giacomo Iurato nuovo dirigente del reparto Prevenzione crimine di Catania

Il vice questore aggiunto Giacomo Antonio Iurato è il nuovo dirigente del reparto Prevenzione crimine «Sicilia Orientale» di Catania. Si insedia oggi in sostituzione del vice questore Paolo Leone che andrà a dirigere il reparto Prevenzione crimine del Piemonte.

Iurato, 42 anni, catanese, è entrato in polizia nel 2006 come ispettore e vincendo, tre anni dopo, il concorso come commissario ha ricoperto molteplici incarichi maturando un’esperienza in diversi settori.

Proviene dal ruolo di vice dirigente dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania. Il questore Alberto Francini si «congratula con il dr. Giacomo Antonio Iurato per il nuovo incarico».

