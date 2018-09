Catania, rescissione consensuale con Caccetta

Il Catania ha ufficializzato "la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Cristian Caccetta, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra con 23 presenze e una rete nelle competizioni ufficiali".

Gli etnei qualche giorno fa avevano ufficializzato l'arrivo di Andrea Esposito è un nuovo giocatore del Catania. La società ha, infatti, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivodel calciatore nato a Galatina (Lecce) il 17 maggio 1986. Nelle ultime cinque stagioni, l'esperto difensore ha collezionato 124 presenze e due gol in Serie B, indossando le maglie del Latina, del Vicenza e del Cesena. L'esordio di Esposito tra i cadetti risale invece alla stagione 2007/08: l'affidabile centrale contribuì alla promozione del Lecce in Serie A.

Il neo-rossazzurro ha disputato 79 gare e firmato 2 reti nella massima serie, militando nella compagine giallorossa, nel Genoa, nel Livorno e nel Bologna; due le annate vissute dall'atleta pugliese in terza serie, con la Sambenedettese e con il Lecce, club in cui è cresciuto calcisticamente conquistando due "scudetti" in Primavera (2002/03 e 2003/04). Esposito, in avvio di carriera “azzurro” Under 20 e convocato in Nazionale da Marcello Lippi nel 2009, ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al club fino al 30 giugno 2020.

