Basket, la Rainbow Catania a San Pietro Clarenza per la Festa della Mostarda

Anche la Rainbow Catania sarà presente alla Festa della Mostarda di San Pietro Clarenza, manifestazione giunta alla sua sesta edizione che si svolgerà oggi e domani in piazza della Vittoria.

Il club cestistico etneo avrà uno stand riservato in cui le ragazze della squadra maggiore e delle giovanili faranno da ambasciatrici per avvicinare i più piccoli al mondo del basket con tanti giochi a loro dedicati.

"Ringraziamo tutta l’amministrazione sanpietrese per la grande disponibilità dimostrata verso la Rainbow Catania - spiega il presidente Fabio Ferlito - ammiriamo il grande impegno del Comune nella cura dell'evento. Noi ci saremo con lo sport, avvicinandolo alle famiglie e, soprattutto, ai bambini".

"È un’ulteriore occasione per far conoscere ai sanpietresi la nostra realtà - prosegue Ferlito - ospite della loro comunità al palazzetto della scuola di polizia penitenziaria già dalla scorsa stagione, non solo con l’attività delle nostre giovanili e della squadra maggiore, ma anche con l’avviamento dei corsi di minibasket, che terremo nell'impianto, che saranno aperti ai bambini ed alle bambine dai cinque anni in su".

