Incidente a Catania: perde il controllo dell'auto, si schianta e muore

Tragico incidente mortale ieri sera nel quartiere Nesima a Catania. A perdere la vita un catanese di 47 anni, A.A. le sue iniziali.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti dell’infortunistica stradale l’uomo era alla giuda di una Lancia Y, che per motivi in via d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su due auto posteggiate in via Filippo Eredia all’altezza del civico 71.

La macchina dei soccorsi è stata attivata alle 20,35 quando è arrivata la segnalazione alla sala operativa della polizia municipale.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. L’uomo, probabilmente, è morto per le gravi lesioni causate dal violento impatto.

Gli agenti dell’infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

