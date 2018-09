Catania, recuperato in mare il cadavere di un 51enne: indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo di 51 anni, italiano, è stato recuperato in mare nella zona del Lungomare di Catania nel pomeriggio di oggi. Ad allertare la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco sono stati gli uomini della guardia costiera dopo l'avvistamento del cadavere.

Per il recupero sono intervenuti via terra una squadra vigili del fuoco e via mare il nucleo sommozzatori e la sezione navale. Il personale dei vigili del fuoco ha recuperato il cadavere e lo ha trasportato nel vicino porticciolo, nella zona di piazza Europa, per metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagini sono in corso per ricostruire se si è trattato di un incidente.

