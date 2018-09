Università di Catania, laurea honoris causa al fisico Francesco Iachello

Conferita al fisico e professore emerito "Josiah Willard Gibbs" all'Università di Yale (Usa) Francesco Iachello la laurea magistrale honoris causa in "Fisica" all'Università di Catania. La cerimonia solenne si terrà venerdì 14 settembre alle 16,30 all'aula magna del Palazzo Centrale.

Iachello ha dedicato la sua vita allo studio delle simmetrie in fisica attraverso l'introduzione di modelli basati sulla simmetria. Nel 1974 introdusse il modello del "bosone interagente" del nucleo mentre nel 1980, il professor Iachello ha introdotto un'ulteriore idea di ordine nella classificazione degli spettri dei nuclei, chiamata "supersimmetria dinamica". Nel 1981 ha sviluppato il modello di molecole "vibron".

I suoi studi lo hanno portato nel 1990 a ricevere la medaglia Eugene Wigner della Teoria di gruppo e Fundamental Physics Foundation, per il modello del bosone interagente il premio Tom Bonner del 1993 della American Physical Society, e per il suo lavoro su simmetrie e supersimmetria, la medaglia Lise Meitner del 2002 della European Physical Society (condivisa con J. Philip Elliott). Tante le medaglie ricevute così come le altre lauree honoris causa ricevute dalle Università di Siviglia, Bucarest, Gerusalemme, Darmstadt e Chung Yuan in Cina.

