Serie di amichevoli per il Volley Catania, coach Puleo: "Giocare il più possibile"

Giocare il più possibile per trovare condizione e amalgama. Questo l'obiettivo di Mauro Puleo, coach del Volley Catania, in vista degli impegni ufficiali. Si parte sabato con il derby contro la Volley Catania Gupe, tra prima e seconda squadra, e poi ancora Universal il 20 settembre, Letojanni sabato 22 settembre, due trasferte, una a Palmi e una a Lamezia, e la partecipazione ai memorial De Costa/Mollica del 5 ottobre.

"Non si tratta solo di allenamento, ma di una dichiarazione di intenti che ha a che fare con tutto il movimento pallavolistico siciliano - spiega Puleo - Messaggerie Catania è l’unica squadra di serie A2 che abbiamo sull'isola e il nostro scopo è quello di essere da traino per tutti. Mi piacerebbe che occasioni come queste potessero moltiplicarsi e che l’input venga direttamente dagli altri e non solo da noi, che ci siamo per tutti i pallavolisti siciliani e non vediamo l’ora di incontrarli sul campo".

La squadra intanto, prosegue con il suo lavoro, concentrato in questa prima fase soprattutto dal punto di vista individuale. "Hanno imboccato la strada giusta - spiega Puleo - c’è chi è già in forma, chi ancora con il freno a mano tirato, ma tutti non vedono l’ora di arrivare alla partita di domani. Non guarderemo al risultato, ma alla prestazione, di certo una partita tra due squadre di serie diverse potrà riservare piacevoli sorprese per chi deciderà di venirci a vedere e, perché no, supportare".

