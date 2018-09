Paternò, 17enne investito da un treno: ricoverato in condizioni disperate

Un giovane studente di 17 anni è stato travolto da un treno della ferrovia circumetnea, mentre all'altezza della stazione di “Giaconia”, al chilometro 21 all’altezza del Comune di Paternò.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava tentando di attraversare i binari. Sul posto è arrivato l’elisoccorso che ha trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Son in corso le indagini per verificare la dinamica dell'incidente e le responsabilità di quanto accaduto. I traffico ferroviario ha subito rallentamenti lungo la tratta Catania Borgo-Paternó-Adrano Nord-Randazzo.

I medici hanno riscontrato gravi traumi per questo si teme per la sua vita. Dopo essere stato stabilizzato, il diciassettenne è stato trasferito in sala operatoria è stato operato d'urgenza.

