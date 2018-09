"La mafia è giusta e non perdona", ad Adrano compare una scritta che mette paura

"La mafia è giusta, non perdona" è la frase comparsa sulla parete esterna di una casa disabitata nello slargo di via La Piana, nel cuore del quartiere Patellaro. Una frase scritta su altri scarabocchi presenti nell’esterno dell’edificio ma che spicca perchè scritta con la vernice spray rossa su sfondo bianco.

Le forze dell'ordine sono state informate del fatto nella stessa mattinata. Sul posto si sono recati gli uomini della polizia del commissariato di Adrano e i colleghi della scientifica, che hanno raccolto gli elementi utili per identificare gli autori. I poliziotti hanno verificato se ci sono sistemi di videosorveglianza attivi nella zona, per risalire innanzitutto al momento in cui è stata scritta la frase e agli eventuali responsabili. Non si esclude che possa trattarsi di una bravata.

