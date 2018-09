Trasferta vittoriosa per il Catania contro il Rende, bene anche la Sicula Leonzio

Trasferta vittoriosa per il Catania, che vince contro il Rende per 2-1 nel giorno del suo strano debutto in serie C, dopo varie partite rinviate e in attesa di sapere il suo destino, con ancora una flebile speranza di giocare in B. Gli etnei comunque hanno iniziato il loro campionato con una buona vittoria, in Caabria, in un campo che comunque è sempre difficile.

Il Catania va in vantaggio con Manneh, al 13' minuto, con una rete che sembrava indirizzare chiaramente la partita, ma la reazione del Rende non si è fatta attendere, con il pari al 32' con Awue. Da qui dominio dei calabresi, che sfiorano più volte il vantaggio, ma è un colpo di testa di Silvestri, nel secondo tempo, a regalare al Catania i primi, importantissimi, tre punti di questo particolarissimo campionato di serie C. Bella vittoria in casa, dopo la sconfitta in trasfera a Trapani, per la Sicula Leonzio, che batte la Virtus Francavilla per 1-0: decisivo il gol all'undicesimo minuto del primo tempo di D'Angelo.

