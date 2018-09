"Detenuto prende a morsi e pugni un agente": aggressione nel carcere Bicocca di Catania

Un detenuto avrebbe preso a morsi e colpito un agente con un pugno nel carcere di Bicocca Catania. È la denuncia dell'organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria.

"In Sicilia si opera senza personale di polizia penitenziaria e i pochi impiegati sono presi a morsi e pugni in faccia". A dichiararlo è il segretario generale aggiunto dell'Osapp, Domenico Nicotra, che rende nota l'ennesima aggressione subita da un poliziotto penitenziario mentre stavano accompagnando in cella un detenuto.

"Questa volta - prosegue Nicotra - è stato necessario l'intervento di molto del personale di polizia presente sul piazzale dell'istituto catanese di Bicocca dove un detenuto di origine messinese per motivi ancora sconosciuti si è scagliato contro un poliziotto penitenziario palermitano prendendolo letteralmente a morsi e avendo pure la possibilità di scagliare un pugno in pieno volto - spiega -. Il poliziotto immediatamente medicato all'interno del penitenziario è stato giudicato guaribile in almeno 10 giorni salvo ulteriori conseguenze non registrate nell'immediatezza".

"Ancora una volta - sottolinea - la Polizia penitenziaria in Sicilia è succube di un sistema prossimo al collasso perché non si può pretendere di fare sicurezza senza personale di polizia che è stato decimato dal precedente governo tramite la legge Madia".

© Riproduzione riservata