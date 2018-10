Incidente con la moto a Udine, muore catanese di 28 anni: lacrime sui social

Un ragazzo di 28 anni nato a Catania ha perso la vita a bordo della sua moto sulla Verzegnis-Sella Chianzutan a Udine. Si chiamava Salvatore Andrea Faro ed era nato a Catania ed aveva frequentato il liceo a Giarre. Il ventottenne si era trasferito per trovare lavoro a Nord. Gestiva il distributore Ip sulla statale Pontebbana a Codroipo, nel tratto in cui la strada assume la denominazione di via Pordenone.

Il ragazzo era a bordo della sua Kawasaki 1000 che si è scontrata con una Fiat Panda, condotta da un sessantottenne che viaggiava assieme alla moglie. Salvo Andrea Faro è morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

Tanti gli amici di oggi e di ieri che lo salutano su Facebook. Fabrizio scrive: "Salvo sarai sempre con noi, sempre nei nostri cuori".

Mentre Lucia lascia il suo commento: "Ciao cugino rip".

