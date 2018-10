Morto l'ex campione di boxe Rocchigiani, travolto da un'auto a Belpasso

E’ Graciano "Rocky" Rocchigiani, 55 anni, uno dei più popolari pugili tedeschi l’uomo che ieri sera ha perso la vita in un incidente a Belpasso, lungo la strada statale Catania-Paternó in direzione del capoluogo etneo.

L’uomo, quando erano da poco passate le 23.30, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’utilitaria una Smart For Two guidata da un’automobilista catanese di 29 anni. Per il pugile non c'è stato nulla da fare: è stato centrato in pieno ed è morto sul colpo.

Ancora da chiarire la dinamica del violento impatto: da una prima ricostruzione sembra che il pugile si aggirasse a piedi in penombra e sul ciglio della strada in prossimità di un’area di servizio. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Belpasso. Graciano Rocchigiani faceva la spola tra la Germania, il suo paese d’origine, e la Sicilia dove veniva a trovare la compagna madre dei suoi due figli.

