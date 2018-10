Gran Turismo, a Monza l'equipaggio catanese della Ebimotors

Ottobre decisivo e denso di impegni per il campionato italiano Gran Turismo. Sono previsti infatti gli ultimi due round della maggiore competizione a ruote coperte a livello nazionale.

Il primo è in programma sullo storico circuito di Monza nel prossimo week end (5-7 ottobre). Anche la Porsche della Ebimotors guidata da Francesco La Mazza prosegue la sua corsa nella parte alta della graduatoria della classe Gt Cup. In questo round, non sarà presente Giuseppe Nicolosi, bloccato da importanti impegni lavorativi, ma il sostituto alla guida della Porsche 991 è di grande livello. Per l’occasione, infatti, il coequiper di Francesco “Ciccio” La Mazza, sarà Luciano Linossi, conosciuto come “Linos” nel circuito motoristico.

Linossi aveva appeso il casco al chiodo nel 2012, ma la passione per lo sport automobilistico, ed in particolare per le corse GT, farà indossare nuovamente la tuta da gara al 50enne bresciano: “Sono davvero felice di rimettermi il casco – ha dichiarato Linossi –. A Monza sarò al fianco di un grande amico come La Mazza”.

E proprio da questo punto vuol ripartire La Mazza. Lui e Linossi hanno corso insieme nel 2006, portando al debutto le Lamborghini Gallardo della Mik Corse, e nelle stagioni 2007 e 2008 sempre in GT2, con le Ferrari 430 della Edil Cris: “Sarà molto bello condividere l’auto con un amico oltre che con un ottimo pilota – commenta La Mazza –. Mi dispiace che non ci sia Giuseppe (Nicolosi, ndr), ma io e Luciano faremo di tutto per dare seguito alle buone prestazioni di Vallelunga e per conquistare la possibilità di arrivare all’ultimo round del Mugello, sapendo di poter lottare per qualcosa di significativo nella classifica generale”.

Il week end a Monza avrà inizio il 5 ottobre prossimo con le prove libere. Sabato 6 ottobre, le qualifiche ufficiali, alle 9.35 e alle 10.10. Sempre sabato la prima delle due gare (13.20). Domenica 7 ottobre, gara due (14.00).

In classifica (GT Cup): Di Benedetto 162 punti; Pisani e Sauto 149; Merendino, 110; La Mazza e Nicolosi, 99 punti.

