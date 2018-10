Il Catania è spettacolare, battuta 3-0 la Vibonese

Il Catania dimentica la serie B e i ricorsi non accettati sfogando tutta la sua rabbia contro la Vibonese. Un 3-0 che non lascia molti dubbi sulla forza della squadra di Sottil, che insieme al Trapani (e una volta effettuati tutti i recuperi) si candida ad un ruolo da assoluta protagonista del campionato di serie C.

D'altronde, Lo Monaco aveva pensato a questa squadra per una categoria maggiore, e dunque non sorprende la forza di questa squadra. Al Massimino finisce come da copione, con un match che rimane in bilico solo fino a metà prima tempo, il tempo che Lodi ha per pennellare in area dalla bandierina per Biagianti, che sblocca il risultato. Nel secondo tempo sempre Lodi, su rigore, firma il raddoppio. A chiudere la pratica è Aya, sigla il definitivo 3-0.

