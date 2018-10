Dalla Sicilia all'Argentina, la compagnia Zappalà riparte con un tour internazionale

La compagnia catanese Zappalà Danza riparte con un tour che si snoda tra Italia e Argentina. Il primo spettacolo del tour autunnale è stato messo in scena al Teatro Comunale di Noto: si tratta di un lavoro sulle migrazioni e sul rapporto dell'occidente con le popolazioni migranti, ispirato all’opera pittorica di Théodore Gericault ‘La zattera della medusa” e al saggio ‘Naufragio con spettatore’ di Hans Blumenberg.

Il 9 e il 10 ottobre la compagnia si sposterà al MilanOltre Festival al Teatro Elfo Puccini di Milano dove porterà in scena gli spettacoli ‘La Nona (dal caos, il corpo) ’ e ‘ Corpo a Corpo (1° meditazione su Caino e Abele)’. Da Milano la compagnia volerà in Argentina, al teatro Coliseo per il Festival Buenos Aires Danza Contemporanea.

Qui presenterà lo spettacolo "I am Beautiful’ il 14 ottobre. Il ciclo di appuntamenti si chiuderà con 4 date italiane, tra Torino e Potenza, dove andrà in scena lo spettacolo "Romeo e Giulietta 1.1"

