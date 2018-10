Terremoto a Catania, le scuole di Biancavilla rimarranno chiuse

Dopo il forte terremoto che ha colpito alcuni comuni del Catanese, il sindaco Antonio Bonanno ha firmato un ordinanza che prevede che le scuole comunali di Biancavilla rimangano chiuse in attesa di una completa ricognizione.

Non sono interessati dall’ordinanza l’Istituto Comprensivo “Antonio Bruno” ed il secondo Circolo Didattico plesso via “Dei Mandorli” ed il cosiddetto plesso della Scuola per l’Infanzia “Cielo Stellato”.

Sospensione dell'attività nella giornata di lunedì 8 ottobre anche nel plesso San Giovanni Bosco. “Siamo in costante contatto con i massimi vertici istituzionali della Regione - ha detto Bonanno - e, intanto, il Centro Operativo Comunale resta permanentemente attivo. Poco fa, ho firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole: la sicurezza dei nostri figli, dei nostri cari, oggi diventa priorità. Le condizioni di alcuni istituti sono preoccupanti: completeremo ulteriori verifiche e dopodiché saremo precisi e determinati nell’affrontare tutti gli interventi necessari per ogni singolo edificio. È chiaro, che vogliamo che l’ordinanza perduri il minor tempo possibile. Tuttavia, vedremo.

Intendo rassicurare i miei concittadini che nessun alunno entrerà in classe se non dopo avere ripristinato le dovute e necessarie condizioni di agibilità”.

